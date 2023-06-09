Обстрел Умани. В Черкасской ОВА показали последствия вражеской атаки

"Город с новыми шрамами от российских ракет... Ликвидируем последствия вчерашних прилетов. Двумя ракетами "Калибр" россияне снова атаковали нашу Умань", - сообщил Табурец.

Фото: россияне обстреляли Умань (t.me/cherkaskaODA)

По его словам, особенно сложным оказался обстрел автомойки.

"Второй случай сложный - оживленная улица, магазины. Автомойка разрушена до основания. К счастью, работников на тот момент уже не было - вовремя закрылись. Обломками и взрывной волной повреждены соседние здания", - рассказал глава ОГА.

Он добавил, что в результате обстрела десяти пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сейчас в больницах остаются два человека.

"Одна пациентка - прохожая, которая была вблизи места попадания ракеты, - в тяжелом состоянии. Транспортировали ее для дальнейшего лечения в столичную больницу. Женщина получила шанс на спасение благодаря военному, случайному свидетелю, который имел с собой аптечку и наложил турникет. Также состояние средней тяжести у еще одной пострадавшей - оказываем ей всю необходимую помощь", - сообщил Табурец.

Удар по Умани

Напомним, мы сообщили, что вечером 8 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Жители Черкасской области сообщали о взрыве в регионе. Россияне цинично обстреляли штатские районы в Умани.

Стоит отметить, что последний раз оккупанты били по Умани 28 апреля. Тогда они разрушили ракетой 14 квартир многоэтажного дома. Погибли 23 мирных жителя, в том числе дети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.