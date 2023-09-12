RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел ТЦ в Никополе: в полиции показали первые минуты после атаки оккупантов

Фото: появилось видео первых минут после обстрела Никополя Днепропетровской области 11 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция показала первые минуты после обстрела Никополя Днепропетровской области в понедельник, 11 сентября. Город оккупанты атаковали практически целый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"11 сентября около 13:00 оккупанты попали из ракетных систем залпового огня по торговому центру города. Обстрел из тяжелой артиллерии продолжался почти целый день и после полуночи", - отмечают правоохранители.

Все необходимые службы сразу же прибыли на место. Они эвакуировали раненых и обеспечили охрану места происшествия.

Обстрел Никополя Днепропетровской области

Никополь Днепропетровской области постоянно обстреливают оккупанты после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Город находится на расстоянии реки, на противоположном берегу Днепра от захваченного Энергодара Запорожской области, поэтому постоянно страдает от атак захватчиков.

В частности, 11 сентября оккупанты обстреляли Никополь из "Градов" и артиллерии, ранения получили три человека. Как отмечают в полиции, из-за этой атаки повреждено здание торгового центра, админздание, учебное заведение, магазин, частное предприятие, пятиэтажка и частные дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль, также оборваны газопроводы и линии электросетей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НикопольДнепропетровская область