Обстрел центрального рынка Авдеевки: количество раненых выросло

Российские войска с утра 12 октября обстреляли центральный рынок Авдеевки. В результате атаки оккупантов погибли 7 человек, еще 12 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
"Утром 12 октября 2022 года оккупационные войска РФ по ракетным системам залпового огня "Град" произвели обстрел г. Авдеевка Донецкой области", - говорится в сообщении.
По информации следователей, снаряды захватчиков попали в местный рынок, в результате чего погибли семь гражданских лиц. Кроме этого, ранения различной степени тяжести получили еще двенадцать мирных граждан. Также была повреждена инфраструктура рынка, близлежащие здания и многоквартирные дома.
Правоохранители фиксируют последствия преступления россиян, продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что днем об обстреле россиянами центрального рынка Авдеевки сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
За минувшие сутки в Донецкой области в результате обстрелов погибли шесть гражданских лиц.
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