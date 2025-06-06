Обстрел Тернополя: в городе проверяют воздух, мэр города призвал не выходить из дома

"После взрывов в Тернополе наблюдается задымление. Проводятся замеры воздуха в городе Тернопольским областным центром контроля и профилактики болезней. Но от себя прошу вас пока не выходите из дома без крайней необходимости. В течение дня ограничьте пребывание на улице детей и людей старшего возраста", - отметил мэр города.

Он также сообщил, что в результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы.

"Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы", - добавил он.

Массированная атака по территории Украины

Напомним, российская армия сегодня массированно атаковала территорию Украины ударными дронами. Под атакой оказались Киев, Чернигов, Луцк, Тернополь и другие города. Для атаки на Киев враг применил баллистические ракеты. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Все что известно о массированной комбинированной атаке - читайте в материале ПБК-Украина.