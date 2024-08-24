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Обстрел Сум: в ОВА уточнили количество раненых, продолжается ликвидация последствий

Сумы, Суббота 24 августа 2024 23:47
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Обстрел Сум: в ОВА уточнили количество раненых, продолжается ликвидация последствий Иллюстративное фото: стало известно количество раненых из-за вражеского удара по Сумам (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В результате сегодняшнего российского воздушного удара по городу Сумы ранения получили семь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Сумскую областную военную администрацию .

Данные о количестве пострадавших из-за вражеских обстрелов 24 августа были обнародованы ОВА по состоянию на 23.00.

"В результате авиационно-ракетного удара (2 попадания) по частному сектору города Сумы, предварительно, ранены семь человек. Двое - в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении пресс-службы администрации в Telegram.

В ОВА добавили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки российских захватчиков по городу.

Что предшествовало

Напомним, ранее вечером в субботу, 24 августа, стало известно о ракетном ударе по городу Сумы, нанесенному российскими войсками. Так, в областном центе были обнаружены обломки вражеской воздушной цели.

В Сумской ОВА и городской военной администрации рассказали, что противник нанес авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сум.

Также чиновники добавили, что были пострадавшие, но тогда не уточнили их количество.

Добавим, в эту субботу несколько раз по Украине распространялась воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак. А в Сумах был слышен звук взрыва.

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