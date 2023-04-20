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Обстрел РФ аэродрома в Кропивницком: хотели захватить самолет россиян, а раскрыли координаты

Фото: СБУ расследует обстоятельства ракетных обстрелов аэродрома "Канатово" 23 июля 2022 года (mind ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ расследует обстоятельства ракетных обстрелов аэродрома "Канатово" 23 июля прошлого года, произошедшего из-за самовольных действий отдельных военнослужащих. Они проводили "спецоперацию" по захвату самолета врага без согласования с СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, решивших провести т.н. "спецоперацию" по завладению самолетом ВКС РФ, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

"Во время этой "операции", которая проводилась, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами, враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов", - говорится в сообщении СБУ, где отмечается, что эти данные и дали возможность ВС РФ осуществить обстрел аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

Как подчеркивают в ведомстве, в результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников.

"Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения", - добавили в СБУ.

Так что такие действия отдельных военнослужащих, которые привели к тяжелым последствиям, гибели и ранению украинских защитников и навредили обороноспособности страны, требуют соответствующей правовой оценки.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 23 июля 2022 года российские оккупанты ударили 13 ракетами вблизи Кропивницкого (Кировоградская область). Враг выпустил 8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3. Попал в инфраструктурные объекты, в частности в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".

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Кропивницкий