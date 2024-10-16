Обстрел промышленного объекта в Тернопольской области: появились фото последствий

Обстрел Тернопольской области

Во время комбинированного удара по Украине в ночь на 16 октября, Россия нанесла удар по промышленному объекту в Тернопольской области. Возник масштабный пожар.

В общей сложности оккупанты запустили по Украине две ракеты С-300 и Х-59 и 136 дронов. ПВО смогла сбить 51 беспилотник, из-за работы РЭБ были потеряны 60 российских беспилотников, два вернулись обратно, еще больше 20 находятся в воздушном пространстве Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.