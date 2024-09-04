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Обстрел Полтавы: СБУ ищет тех, кто публиковал в сети фото и видео последствий

Фото: россияне нанесли ракетный удар по Полтаве (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители разыскивают украинцев, которые распространяли в соцсетях фото и видео последствий вчерашнего российского удара по Полтаве. Часть таких "блогеров" уже нашли.

Об этом на брифинге рассказал и.о. начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, в Полтаве продолжается осмотр территории после российского удара. По состоянию на сейчас следствие рассматривает разные версии. 

"Сейчас версии я не могу озвучить, потому что это может повредить следствию. Конечно, мы рассматриваем версии, как с корректировкой, так и возможным разведдроном", - рассказал Семенюк. 

Также, по его словам, продолжается поиск людей, которые публиковали фото и видео с места "прилетов". 

"На данном этапе мы осуществляем полный комплекс контрразведывательных мероприятий по поиску указанных лиц, которые осуществляли фото- и видеофиксацию и распространяли это в разных социальных сетях, в том числе и российских. Видео появлялось и фото появлялось", - добавил Семенюк. 

Некоторые личности были установлены, с ними предпринимают соответствующие меры.

 

Ракетный удар по Полтаве

Напомним, вчера, 3 сентября, утром россияне совершили очередной теракт - они ударили по зданию Института связи в Полтаве ракетами.

Было известно о том, что в результате атаки погибли более 50 человек, также сотни получили ранения.

Как выяснилось, для атаки оккупанты использовали баллистические ракеты “Искандер-М”.

Детали инцидента - в материале РБК-Украина.

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