Обстрел Полтавы: СБУ ищет тех, кто публиковал в сети фото и видео последствий

По его словам, в Полтаве продолжается осмотр территории после российского удара. По состоянию на сейчас следствие рассматривает разные версии.

"Сейчас версии я не могу озвучить, потому что это может повредить следствию. Конечно, мы рассматриваем версии, как с корректировкой, так и возможным разведдроном", - рассказал Семенюк.

Также, по его словам, продолжается поиск людей, которые публиковали фото и видео с места "прилетов".

"На данном этапе мы осуществляем полный комплекс контрразведывательных мероприятий по поиску указанных лиц, которые осуществляли фото- и видеофиксацию и распространяли это в разных социальных сетях, в том числе и российских. Видео появлялось и фото появлялось", - добавил Семенюк.

Некоторые личности были установлены, с ними предпринимают соответствующие меры.