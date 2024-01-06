Обстрел Покровского района: власти сообщили об 11 погибших

"11 погибших, в том числе 5 детей - таковы предварительные последствия ударов по Покровскому району", - заявил он.

По его словам, россияне ударили по району ракетами С-300. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской громады.

Кроме того, ранения получили восемь человек.

Фото: россияне ночью обстреляли Покровск (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Обстрел Покровска

В ночь на 6 января российские захватчики нанесли удар по Покровску. Ночью местные власти говорили, что предварительно пострадавших и жертв нет.

Однако уже днем глава Донецкой ОВА сообщил, что в результате российских обстрелов Покровска пострадали шесть человек. При этом трое могут находиться под завалами.

Кроме того, россияне 1 января нанесли ракетный удар по Покровску. Из-за обстрела города получила ранение 9-летнюю девочку. Позже в Донецкой областной прокуратуре уточнили, что ранение также получила 70-летняя женщина.

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