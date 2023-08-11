ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Покровска: полиция показала видео первых минут после атаки РФ

Новина українською →
Покровск, Пятница 11 августа 2023 16:32
Обстрел Покровска: полиция показала видео первых минут после атаки РФ Фото: Последствия удара по Покровску (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска нанесли ракетный удар по Покровску в понедельник, 7 августа. Полицейские, прибывшие на место происшествия, показали кадры первых минут после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Кадры работы полицейских во время прилетов в городе Покровск в Донецкой области с боди-камер. Просто с места теракта", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть работу полицейских, а также второй удар оккупантов по Покровску.

Обстрел Покровска

Российская армия обстреляла центр Покровска ракетами "Искандер". Первый удар был в 19:15, а второй в 19:52, уже во время спасательной операции.

Из-за атаки повреждены несколько домов, отель, заведения питания, магазины и админздания. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате вражеской атаки погибли 9 человек, более 80 получили ранения.

Пострадали не только гражданские, но и спасатели и полицейские. Так, погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

Детальнее о последствиях обстрела Покровска - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Российская Федерация полиция Покровск Война в Украине
NEWS
Удар по Прикарпатью и обломки ракет в Киеве: что известно о последствиях атаки
Удар по Прикарпатью и обломки ракет в Киеве: что известно о последствиях атаки
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины