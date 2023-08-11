Обстрел Покровска: полиция показала видео первых минут после атаки РФ

Российские войска нанесли ракетный удар по Покровску в понедельник, 7 августа. Полицейские, прибывшие на место происшествия, показали кадры первых минут после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Кадры работы полицейских во время прилетов в городе Покровск в Донецкой области с боди-камер. Просто с места теракта", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть работу полицейских, а также второй удар оккупантов по Покровску.

Обстрел Покровска

Российская армия обстреляла центр Покровска ракетами "Искандер". Первый удар был в 19:15, а второй в 19:52, уже во время спасательной операции.

Из-за атаки повреждены несколько домов, отель, заведения питания, магазины и админздания. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате вражеской атаки погибли 9 человек, более 80 получили ранения.

Пострадали не только гражданские, но и спасатели и полицейские. Так, погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

Детальнее о последствиях обстрела Покровска - читайте в материале РБК-Украина.