Обстрел предприятия в Полтавской области: в ГСЧС показали фото последствий

Российские оккупанты 4 июня дронами атаковали промышленное предприятие в Полтавской области. Начался масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"В результате попадания вражеских беспилотников на Полтавщине вчера возник пожар на территории промышленного объекта", - говорится в сообщении.
Как отметили спасатели, площадь возгорания составила около 800 кв. м. Огнеборцы ликвидировали пожар.
"Травмирован один человек", - констатировали в ГСЧС.
Последствия пожара на объекте в Полтавской области после обстрела РФ (pl.dsns.gov.ua)
Вечером 4 июня российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Традиционно работала ПВО. В частности, в Днепропетровской области удалось сбить четыре БПЛА, а в Николаевской - шесть.
В общей сложности, россияне запустили по Украине почти 30 беспилотников, при этом ПВО сбила 22 из них, а пять "приземлить" не удалось.
Также сообщалось о попадании в промышленный объект в Полтавской области, пострадал один человек.
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