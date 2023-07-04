RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Первомайского: оккупанты били "Искандером"

Фото: оккупанты ударили "Искандером" по Первомайскому (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 4 июля, ударили по Первомайскому Харьковской области ракетой "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Согласно нашим данным и выводам подразделений ГСЧС, наших правоохранителей, это была ракета типа "Искандер", - заявил чиновник.

По словам главы ОВА, оккупанты били по жилому району и никаких промышленных и военных объектов возле места удара нет.

Синегубов добавил, что по состоянию на сейчас известно о 35 раненых, среди которых 10 детей.

"Один десятимесячный ребенок находится сейчас в реанимации", - рассказал глава ОВА.

Он уточнил, что в результате атаки повреждены девять многоэтажек.

Удар по Первомайскому

Напомним, российские оккупанты сегодня днем ударили по Первомайскому. Синегубов заявлял, что враг атаковал при помощи фугасного снаряда.

По состоянию на 15:00 было известно о том, что в результате атаки оккупантов пострадал 31 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна России против Украиныракетный ударискандеры