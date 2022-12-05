Обстрел Одесской области: оккупанты попали по жилым домам

В понедельник, 5 декабря, российские ракеты попали по жилым домам в Одесской области. Число пострадавших в результате атаки увеличилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.
"В результате массированного ракетного удара повреждена энергетическая инфраструктура нашей области. Также попадания в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены два человека", - написал он.
Марченко отметил, что свет отсутствует в Одессе и большинстве громад района. Энергетики уже приступили к возобновлению электроснабжения.
Напомним, по состоянию на 15:40 было известно, что в Одесской области из-за атак оккупантов одного человека госпитализировали.
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