Обстрел Одесской области: оккупанты попали по жилым домам

В понедельник, 5 декабря, российские ракеты попали по жилым домам в Одесской области. Число пострадавших в результате атаки увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram .

"В результате массированного ракетного удара повреждена энергетическая инфраструктура нашей области. Также попадания в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены два человека", - написал он.

Марченко отметил, что свет отсутствует в Одессе и большинстве громад района. Энергетики уже приступили к возобновлению электроснабжения.