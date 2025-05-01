Обстрел Одессы: "Шахед" попал в "Новую почту", но дрон не сдетонировал

"Сегодня ночью российский "шахед" прямым попаданием разрушил часть одного из грузовых отделений "Новой почты" в Одессе. К счастью, дрон-камикадзе не сдетонировал. Ночью работников не было на рабочих местах, поэтому никто не пострадал", - пишет "Новая почта".

Фото: "Шахед" попал в "Новую почту", но дрон не сдетонировал (t.me/novapostcorp)

По состоянию на сейчас продолжается разбор завалов в отделении, а общая сумма нанесенного ущерба уточняется.

"Мы развернули мобильное отделение с грузами до 30 кг и не ожидаем задержек доставки... Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсируем их стоимость", - добавляет "Новая почта".