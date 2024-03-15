Обстрел Одессы. Без газа и света остались сотни жителей

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 марта, российские оккупанты обстреляли Одессу с применением баллистических ракет "Искандер-М", которые запустили из временно захваченного Крыма. Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура. После этого интервенты ударили по городу, когда на место прибыли медики и спасатели.

По последним данным в результате удара погибли 19 человек, 73 человека пострадали.

В результате вражеского обстрела разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. В настоящее время идет разбор завалов.

Все детали о российском ударе Одессе 15 марта читайте в материале РБК-Украина

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