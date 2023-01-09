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Обстрел Очакова: количество пострадавших резко возросло

Фото: оккупанты обстреляли Очаков 9 января (соцсети)
Автор: Валерия Полищук

В Очакове возросло количество пострадавших в результате российского обстрела реактивными снарядами. На данный момент известно о 15 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анны Замазеевой в Telegram.

"К сожалению, количество пострадавших в Очакове растет. Сейчас уже 15 раненых", - написала она.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что среди пострадавших двухлетний ребенок.

"Количество раненых в Очакове выросло до 15. Из них один ребенок 2 года", - написал он в Telegram.

Напомним, сегодня днем оккупанты обстреляли портовую и городскую инфраструктуру Очакова Николаевской области. Разрушены нескольких админзданий, повреждены жилые дома и городская больница.

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