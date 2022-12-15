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Обстрел Никопольского района: количество пострадавших возросло

Фото: российские военные сегодня, 15 декабря, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 15 декабря, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и пять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegeam главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Трудный и трагический день для нашего района... Погиб житель Марганца. По окончательной информации пятеро жителей района, мужчины и женщины из города Марганец и Красногригорьевской ТГ получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим предоставлена амбулаторная и стационарная медицинская помощь", - отметил Евтушенко.

Он также подчеркнул, что в течение дня враг атаковал населенные пункты с использованием РСЗО и ствольной артиллерии. В Марганце повреждено двадцать частных и десять многоэтажных жилых домов, четырнадцать хозяйственных построек, колледж, школа, магазины, автотранспорт, газопровод и электросети.

В Никополе повреждены четыре частных и один многоэтажный жилые дома, хозяйственные постройки, медицинское учреждение. Пожарными ликвидирован пожар. В результате обстрелов в Красногригорьевской громаде повреждены двадцать частных жилых домов, хозяйственное сооружение, АЗС, линии электросети.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты утром 15 декабря несколько раз обстреляли Никопольский район. Во время удара враг попал по домам и ЛЭП.

Также сообщалось, что в результате ракетного обстрела погиб 65-летний мужчина. По меньшей мере, три человека получили ранения.

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