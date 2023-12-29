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Обстрел Львова: количество пострадавших увеличилось вдвое

Фото: Количество пострадавших в результате обстрела Львова возросло вдвое (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество пострадавших в результате российского обстрела Львова возросло до 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Львов: от российских обстрелов 1 человек погиб и 30 человек травмированы", - говорится в заявлении.

По словам ГСЧС, 5 человек спасены из поврежденного дома во время обследования помещений.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Взрывной волной повреждены дома и автомобили. Спасатели осмотрели каждую квартиру, нет ли там людей, которым нужна помощь, чтобы убедиться, что всем жителям дома не угрожает опасность", - добавили в ГСЧС.

Обстрел Львова

29 декабря Россия устроила массированный обстрел Украины, использовав большой спектр вооружений, кроме ракет типа "Калибр". Под удар помимо Киева, Харькова, Одессы, Днепра попал и Львов. Здесь под обстрелом оказался жилой дом. До этого сообщалось о 8 пострадавших и одном погибшем.

Затем глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что во Львове из-за ракетного удара 29 декабря пострадали уже 15 человек.

В общей сложности РФ во время этой атаки выпустила около 110 ракет разных типов. Подробнее о последствиях - в материале.

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Российская ФедерацияЛьвовГСЧСВойна в Украине