Обстрел Луцка: россияне ударили по заводу шведского производителя подшипников SKF

Россияне сегодня ночью, 15 августа, обстреляли Луцк. Вражеские ракеты попали по заводу шведского производителя подшипников SKF.
Об этом заявил пресс-секретарь SKF Карл Бьорнштам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, ночью произошла атака на город Луцк и в результате этого пострадал их завод.
"Нам очень грустно подтверждать, что трое наших коллег были убиты", - добавил он.
Бйорнштам сказал, что компания рассмотрит последствия атаки и повреждения завода, но добавил, что ее основное внимание сосредоточено на сотрудниках и их безопасности.
Что известно об этом заводе в Украине
Согласно последнему отчету компании о прибылях и убытках, у крупнейшего в мире производителя промышленных подшипников в Украине работает около 1100 сотрудников, большинство из которых работают на заводе в Луцке.
В отчете также говорится, что на завод в Луцке приходилось около 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.
Шведская интернациональная машиностроительная компания, крупнейший в мире производитель подшипников, систем смазки и мехатроники. Штаб-квартира компании расположена в Гетеборге.
Деятельность SKF сосредоточена в области производства подшипников качения, узлов вращения, уплотнений и создания инженерных решений в этой области. Компании принадлежит более 140 производственных предприятий в 32 странах.
Сегодня после четырех часов россияне нанесли ракетный удар по мирным городам Украины. Под атакой оказался Львов, Днепр, Луцк, Хмельницкий, Запорожье и Смела.
Так, в Луцке россияне попали по промышленному предприятию, из-за чего погибли три человека, еще трое пострадали. Во Львовской области из-за атаки получили ранения 19 человек, а в Днепре повреждено промышленное предприятие, в результате чего ранения получили два человека.
При этом силы ПВО сбили 16 из 28 крылатых ракет, которые россияне запустили по Украине.
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