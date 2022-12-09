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Обстрел больницы в Херсоне: в ОВА сообщили о пострадавшем

Фото: последствия обстрела больницы в Херсоне 9 декабря (t.me/khersonskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 9 декабря нанесли удары по Херсону. Ракета повредила больницу, вследствие чего пострадал гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"К сожалению, из-за российских обстрелов медицинского учреждения в Херсоне есть один пострадавший. Его прооперировали врачи, состояние раненого – стабильное", - рассказал Янушевич.

Напомним, утром 9 декабря сообщалось, что российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону. Вражеская ракета попала в жилой дом.

Позже в Офисе президента и военной администрации города подтвердили обстрелы гражданской инфраструктуры и больницы.

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