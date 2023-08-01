Обстрел Кривого Рога: в результате атаки пострадали более 80 человек, среди них 7 детей

"Кривой Рог в трауре. Вечная память невинным жертвам российских ракет. Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей", - написал Лысак.

В настоящее время 19 человек находятся в больницах. У всех пострадавших состояние средней тяжести.

Глава ОВА добавил, что минувшая ночь в Днепропетровской области прошла тихо, без обстрелов.

Обстрел Кривого Рога

31 июля российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области во время воздушной тревоги. По городу российские захватчики запустили две ракеты, одна из которых попала в жилой дом и другая - в учебное заведение.

Число пострадавших постоянно росло в течение дня от одного погибшего и 10 раненых. При разборе завалов произошел обвал конструкций жилой многоэтажки.

Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.