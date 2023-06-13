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Обстрел Кривого Рога: семьи погибших получат материальную помощь

Фото: ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Татьяна Степанова

Власти Днепропетровской области выделят семьям погибших в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Кривом Роге материальную помощь в размере 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Больше всего горе - это 11 потерянных жизней. Завтра в городе день траура. Семьи погибших могут рассчитывать на материальную помощь от области - 300 тысяч гривен", - написал Лысак.

В настоящее время на месте ракетного удара работают спасатели, коммунальщики, волонтеры. Развернули гуманитарные миссии международные благотворительные организации. Также работает пункт, где принимают заявления о поврежденном имуществе.

"После экспертиз будем понимать, можно ли восстановить изуродованную многоэтажку. Пока в зданиях рядом закрывают пленкой и деревянными плитами выбитые окна. Все снабжены едой и медпомощью", - добавил глава ОВА.

Обстрел Кривого Рога

Российские военные ночью 13 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Они запустили по городу шесть ракет.

Оккупанты попали по жилой пятиэтажке и частному предприятию. Из-за атаки погибли 11 человек.

Из-за вражеских обстрелов в Кривом Роге также было повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди. Шахтеров уже спасли.

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