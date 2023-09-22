Обстрел Кременчуга: стало известно количество пострадавших и жертв

"По состоянию на сейчас известно о 15 людях, которые получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из них ребенок.

Также Лунин добавил, что еще один человек погиб.

Обстрел Кременчуга

Напомним, что сегодня в Кременчуге раздались звуки взрывов. До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о движущейся в направлении города крылатой ракете.

Позже Лунин сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кременчугу 22 сентября. Они попали по гражданской инфраструктуре.

Отметим, что это уже не первый раз через неделю, когда россияне целятся по Кременчугу. Ночью 20 сентября захватчики обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.