Обстрел Константиновки: Зеленский сообщил, что количество раненых увеличилось

Число раненых людей в результате российского удара по Константиновке возросло до 11. Еще шесть человек в результате обстрела - погибли.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 2 апреля.

Он также сообщил, что в результате обстрела ранения получили 11 человек. Ранее глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщал, что по состоянию на 17:00 воскресенья, 2 апреля, пострадали 10 человек.

"Сегодня российские террористы снова ударили по Константиновке Донецкой области, по обычным жилым кварталам. Шесть человек убиты этим российским обстрелом: три женщины, три мужчины. Обычные люди обычного городка на Донбассе. Мои соболезнования родным и близким погибших", - сказал Зеленский.

Кириленко напомнил, что россияне утром выпустили по городу две ракеты С-300 и совершили четыре залпа из "Ураганов".

В результате вражеской атаки было повреждено 15 многоэтажек и 11 частных домов, детсад и админздание.

Напомним, 24 марта оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке, в результате чего погибли трое переселенцев, еще двое получили ранения.

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