Обстрел Константиновки: количество погибших возросло до 14

На данный момент известно о:

14 погибших;

43 раненых в результате обстрела.

"Это террор и варварство. Ни одна ситуация на фронте не может быть оправданием для убийств гражданских. Уже начато расследование по факту военного преступления. Страна-террорист должна быть и будет наказана за все содеянное", - заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Обстрел Константиновки 9 августа

Около 11 утра враг атаковал Константиновку ракетой Х-38. Также под обстрел попало отделение "Новой почты".

Позже президент Владимир Зеленский показал видео с последствиями обстрела.

Через некоторое время террористы второй раз обстреляли Константиновку - ударили по городу из "Смерчей", в результате чего два человека получили ранения.