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Обстрел Константиновки: количество раненых выросло

Фото: количество раненых в результате российского удара по Константиновке выросло 10 (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Количество раненых людей в результате российского удара по Константиновке возросло 10. Ранее стало известно, что шесть украинцев погибли из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"На 17:00 известно о 6 погибших, 10 раненых", - написал он.

Кириленко напомнил, что россияне утром выпустили по городу две ракеты С-300 и совершили четыре залпа из "Ураганов".

В результате вражеской атаки было повреждено 15 многоэтажек и 11 частных домов, детсад и админздание.

Напомним, 24 марта оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке, в результате чего погибли трое переселенцев, еще двое получили ранения.

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