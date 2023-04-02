Обстрел Константиновки: количество раненых выросло

"На 17:00 известно о 6 погибших, 10 раненых", - написал он.

Кириленко напомнил, что россияне утром выпустили по городу две ракеты С-300 и совершили четыре залпа из "Ураганов".

В результате вражеской атаки было повреждено 15 многоэтажек и 11 частных домов, детсад и админздание.

Напомним, 24 марта оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке, в результате чего погибли трое переселенцев, еще двое получили ранения.

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