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Обстрел Киева: уже 16 пострадавших, под ударом был водоканал

08:39 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Киеве выросло количество пострадавших из-за удара РФ (t.me/gunpKyiv)

Количество пострадавших в результате ночной атаки России на Киев 17 сентября возросло до 16 человек. Под удар попал "Киевводоканал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и пресс-службу "Киевводоканала".

"16 пострадавших в настоящее время в столице. Среди них - двое детей", - сообщил Кличко.

По данным полиции, в Киеве повреждены жилые многоквартирные дома, учебные заведения, коммунальное здание, автомобили и железнодорожную колею.

Также российские войска ночью атаковали "Киевводоканал" в столице.

Фото: последствия атаки РФ на Киев (t.me/gunpKyiv)

В настоящее время "Киевводоканал" работает в штатном режиме, обеспечивая водоснабжение всех жителей города.

В связи с обстрелами частично было приостановлено водоснабжение на левом берегу и снижено давление в некоторых районах на правом берегу. Специалисты оперативно возобновили работу объектов и услуги.

Водоснабжение Киева осуществляется в полном объеме, все объекты предприятия в рабочем режиме.

Обстрел Киева

Напомним, ночью 17 сентябряРоссия в очередной раз атаковала Киев. Обломки дронов упали на нескольких локациях в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.

В частности, повреждены офисное здание и жилой дом, а также территории складских помещений и территория вблизи АЗС.

Пострадали более 10 человек, среди них - 10-летняя девочка.

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