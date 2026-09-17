Обстрел Киева: уже 16 пострадавших, под ударом был водоканал

Количество пострадавших в результате ночной атаки России на Киев 17 сентября возросло до 16 человек. Под удар попал "Киевводоканал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и пресс-службу "Киевводоканала".
"16 пострадавших в настоящее время в столице. Среди них - двое детей", - сообщил Кличко.
По данным полиции, в Киеве повреждены жилые многоквартирные дома, учебные заведения, коммунальное здание, автомобили и железнодорожную колею.
Также российские войска ночью атаковали "Киевводоканал" в столице.
Фото: последствия атаки РФ на Киев (t.me/gunpKyiv)
В настоящее время "Киевводоканал" работает в штатном режиме, обеспечивая водоснабжение всех жителей города.
В связи с обстрелами частично было приостановлено водоснабжение на левом берегу и снижено давление в некоторых районах на правом берегу. Специалисты оперативно возобновили работу объектов и услуги.
Водоснабжение Киева осуществляется в полном объеме, все объекты предприятия в рабочем режиме.
Напомним, ночью 17 сентябряРоссия в очередной раз атаковала Киев. Обломки дронов упали на нескольких локациях в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.
В частности, повреждены офисное здание и жилой дом, а также территории складских помещений и территория вблизи АЗС.
Пострадали более 10 человек, среди них - 10-летняя девочка.