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Обстрел Киева: в полиции рассказали в деталях о последствиях атаки

Фото: в полиции рассказали в деталях о последствиях атаки на Киев 11 декабря (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталия Гурковская

В результате вражеской атаки этой ночью на Киев, падение обломков зафиксировано в Дарницком районе города. Причем сразу в нескольких местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы МВД Игоря Клименко.

"По одному адресу обломки ракеты упали на открытую территорию. Без дальнейшего возгорания", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы МВД, по другому адресу взрывной волной повреждены окна частного дома. Спасатели обследовали поврежденное здание.

"Еще по одному адресу поврежден забор и выбиты стекла. Обнаружены четыре пострадавших", - добавил Клименко.

Обстрел Киева

Ночью 11 декабря в Киеве раздались взрывы. Уже после них была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о минимум 10 взрывах. Изначально уточнялось, что обломки ракет упали на Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Четверо людей пострадали. Позже в КГГА уточнили, что удар пришелся на микрорайон Бортничи, что в Дарницком районе Киева.

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Киевобстрелы Киева