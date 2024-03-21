Обстрел Киева: в одном из районов эвакуируют жителей горящей многоэтажки

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в одном из районов столицы эвакуируют жителей дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
По словам мэра, в Шевченковском районе происходит эвакуация жителей дома.
"В Шевченковском районе, где горит квартира в жилом доме, происходит эвакуация жильцов дома", - сообщил Кличко.
Утром 21 марта во время масштабной воздушной тревоги, россияне атаковали Киев "Кинжалами". Были слышны взрывы, сообщается о работе ПВО.
Обломки ракет упали в трех районах столицы. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
Также стало известно о первых пострадавших в результате атаки российских войск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.