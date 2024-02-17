RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Херсона: возросло количество раненых

Фото: россияне обстреливают Херсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные в течение дня обстреливают территории Херсона. Сейчас известно о еще одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской ОВА.

По данным ОВА, 58-летний мужчина получил взрывную травму и ранение бедра на территории одного из предприятий. Сейчас он в состоянии средней тяжести. 

"Не прекращаются обстрелы с дронов и в области. В одном из сел Дарьевской громады есть попадание в микроавтобус центра гуманитарной помощи. А также по объектам водообеспечения", - сообщили в администрации.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня около 14.00 российские военные уже атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина.

Оккупанты также обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.

Позже стало известно также об обстреле Сумской области. Там в результате российской агрессии загнул местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против Украины