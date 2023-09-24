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Обстрел Херсона: количество раненых возросло

Фото: количество раненых выросло (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские кафиры сегодня, 24 сентября, совершили очередную атаку на Херсон. Известно, что в результате обстрела пострадали уже три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской областной военной администрации.

По информации администрации, в результате обстрела ранения получил еще один человек. 

"Это 41-летняя женщина. У нее осколочные ранения спины. Состояние легкое. Ей оказана помощь на месте", - добавили в ОГА.

Таким образом, по состоянию на сейчас известно уже о трех пострадавших в результате российской атаки.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правого берега региона, российские террористы ежедневно наносят удары по области, в том числе и по Херсону. Для обстрелов применяются тяжелое вооружение, авиация и дроны.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 23 сентября, российские террористы совершили 83 обстрела по территории региона. Всего было выпущено 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, террористы стали чаще использовать беспилотники для ударов по гражданским скоплениям.

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ХерсонВойна России против Украины