Обстрел Херсона: количество раненых возросло

По информации администрации, в результате обстрела ранения получил еще один человек.

"Это 41-летняя женщина. У нее осколочные ранения спины. Состояние легкое. Ей оказана помощь на месте", - добавили в ОГА.

Таким образом, по состоянию на сейчас известно уже о трех пострадавших в результате российской атаки.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правого берега региона, российские террористы ежедневно наносят удары по области, в том числе и по Херсону. Для обстрелов применяются тяжелое вооружение, авиация и дроны.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 23 сентября, российские террористы совершили 83 обстрела по территории региона. Всего было выпущено 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, террористы стали чаще использовать беспилотники для ударов по гражданским скоплениям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.