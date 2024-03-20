Обстрел Харькова: спасатели показали фото с места тушения масштабного пожара

"Сегодня около 13 часов в результате вражеского удара в производственное здание на территории одного из предприятий города произошло возгорание на площади более 2 тыс. кв. м.", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, на месте происшествия обнаружено тело погибшего лица.

"Также известно о 5 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди", - предупреждают спасатели.

Обстрел Харькова

Напомним, в Харькове 20 марта раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в который раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди.

Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре.Из-за обстрела Харькова 20 марта уже известно о трех погибших и пятерых раненых. Оккупанты ударили по типографии.