Обстрел Харькова: горит жилая застройка, уже 3 раненых

После попадания двух ракет в жилую застройку в центре Харькова в воскресенье, 5 февраля, возник пожар. Уже известно о трех раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Есть попадание в жилую застройку в центре города. Произошел пожар. Сейчас известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет", - рассказал он.
По словам главы региона, женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте.
"Данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы", - добавил Синегубов.
Обновлено. Как рассказал представитель областного управления спасателей Евгений Василенко, ракета попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения.
"Повредила строительные конструкции пятого и четвертого этажей. Площадь пожара составила 50 кв.м", - сказал он.
Как сообщалось, российские оккупанты атаковали центр Харькова двумя ракетами С-300. Зафиксирован "прилет" в жилую постройку. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.
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