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Обстрел Харьковской области: количество раненых увеличилось

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Харьковская область, Четверг 02 февраля 2023 20:43
Обстрел Харьковской области: количество раненых увеличилось Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 2 февраля, российские захватчики обстреляли Харьковскую область. В результате этого ранения получили 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня утром враг снова обстреливал пограничные населенные пункты области. Повреждены восемь частных жилых домов", - говорится в заявлении.

Синегубов сообщил, что во время утренних обстрелов были ранены двое мирных жителей. А после обеда ранения получил еще один человек, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Глава области рассказал, что идет разминирование деоккупированных территорий области. За вчерашний день пиротехники ГСЧС обследовали 1,5 км линии электропередач и обезвредили около 50 взрывоопасных предметов.

"На всем участке украинско-российской границы в пределах Харьковской области несут службу наши военнослужащие. Мы ежедневно работаем над повышением обороноспособности области и обеспечиваем условия для максимально эффективного ответа наших войск на любые действия врага", - добавил Синегубов.

Напомним, что утром 2 февраля российские оккупанты нанесли удары по Купянскому району (Харьковская область). В результате обстрелов ранения получили два человека.

Ранее Синегубов сообщал, что российские захватчики в последнее время чаще стали наносить удары по гражданской инфраструктуре Харьковской области.

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