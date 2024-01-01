Россияне "Шахедом" атаковали дом в Сумской области: есть раненые

Российская армия сегодня, 1 января, атаковала здание в Сумской области с помощью "Шахеда". В результате этого ранения получили три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"Вражеский БпЛА типа "Шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской общине", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что есть разрушения, люди оказались под завалами. На месте прилета работают все необходимые службы.

Информация о пострадавших

Сообщается, что предварительно, из-под завалов уже спасены три человека. Им оказывается медицинская помощь.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушения инфраструктуры.

В общем российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.

О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.