Россияне "Шахедом" атаковали дом в Сумской области: есть раненые
Российская армия сегодня, 1 января, атаковала здание в Сумской области с помощью "Шахеда". В результате этого ранения получили три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
"Вражеский БпЛА типа "Шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской общине", - говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что есть разрушения, люди оказались под завалами. На месте прилета работают все необходимые службы.
Информация о пострадавших
Сообщается, что предварительно, из-под завалов уже спасены три человека. Им оказывается медицинская помощь.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь
Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушения инфраструктуры.
В общем российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.
О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.
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