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Обстрел Донецкой области: россияне били из "Градов", погибших и раненых стало больше

Донецкая область, Четверг 04 января 2024 18:28
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Обстрел Донецкой области: россияне били из "Градов", погибших и раненых стало больше Архивное фото: россияне били из "Градов" по Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне сегодня, 4 января, обстреляли населенные пункты Донецкой области из "Градов" и других видов вооружений. Погибших и раненых стало больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Обстрел из "Градов"

Отмечается, что оккупанты не оставляют попыток уничтожить Авдеевку. В результате обстрела города из РСЗО "Град", находясь у себя дома, получила осколочное ранение спины местная жительница 55 лет.

"Женщину госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Куда еще били оккупанты

Также россияне из ствольной артиллерии обстреляли Катериновку Покровского района. От взрыва вражеского снаряда погиб 68-летний мужчина. Его тело перед двором частного домовладения обнаружила дочь.

В больницу с переломом бедра и осколочным ранением головы доставили 86-летнего пенсионера.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Из того же оружия армия РФ нанесла удар по Красногоровке. От смертельного ранения в собственном доме погибла женщина 73 лет. Осколок российского боеприпаса попал женщине в висок.

Начато расследование

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города Донецкой области, особенно прифронтовые. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин призвал людей эвакуироваться.

Так, 3 января российские войска обстреляли Авдеевку ракетами. В результате погиб и ранен.

Также оккупанты обстреляли город Горняк и попали в жилой дом. Ранение получил ребенок.

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