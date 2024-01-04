Обстрел Донецкой области: россияне били из "Градов", погибших и раненых стало больше
Россияне сегодня, 4 января, обстреляли населенные пункты Донецкой области из "Градов" и других видов вооружений. Погибших и раненых стало больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Обстрел из "Градов"
Отмечается, что оккупанты не оставляют попыток уничтожить Авдеевку. В результате обстрела города из РСЗО "Град", находясь у себя дома, получила осколочное ранение спины местная жительница 55 лет.
"Женщину госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Куда еще били оккупанты
Также россияне из ствольной артиллерии обстреляли Катериновку Покровского района. От взрыва вражеского снаряда погиб 68-летний мужчина. Его тело перед двором частного домовладения обнаружила дочь.
В больницу с переломом бедра и осколочным ранением головы доставили 86-летнего пенсионера.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Из того же оружия армия РФ нанесла удар по Красногоровке. От смертельного ранения в собственном доме погибла женщина 73 лет. Осколок российского боеприпаса попал женщине в висок.
Начато расследование
Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.
Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Обстрелы Донецкой области
Российские войска постоянно обстреливают города Донецкой области, особенно прифронтовые. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин призвал людей эвакуироваться.
Так, 3 января российские войска обстреляли Авдеевку ракетами. В результате погиб и ранен.
Также оккупанты обстреляли город Горняк и попали в жилой дом. Ранение получил ребенок.
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