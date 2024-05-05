Обстрел Днепра: из-за падения обломков дронов вспыхнули пожары, есть разрушения

Ночью российские военные атаковали Днепр и Днепропетровскую область ударными дронами "Шахед". Из-за падения обломков сбитых дронов, возникли пожары и зафиксированы разрушения инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Отмечается, что минувшей ночью бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили 12 беспилотников. По одному сбили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять - в Днепровском.
Из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка.
В Слобожанской громаде разбиты две машины, задело и магазин.
Глава ОВА также сообщил, что с вечера россияне терроризировали Никопольский район.
"Пять раз применили ударные дроны различных типов, а еще дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Били по райцентру. В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших", - написал Лысак.
Он также обнародовал фото последствий обстрела Никопольского района.
Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA)
Вечером в субботу, 4 мая, в восточных и южных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за пуска россиянами ударных беспилотников "Шахед".
Около 1 ночи в Днепре прогремели взрывы из-за работы сил ПВО по БПЛА.
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