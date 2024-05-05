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Обстрел Днепра: из-за падения обломков дронов вспыхнули пожары, есть разрушения

Фото: россияне обстреляли Днепр и ряд районов в области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью российские военные атаковали Днепр и Днепропетровскую область ударными дронами "Шахед". Из-за падения обломков сбитых дронов, возникли пожары и зафиксированы разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Отмечается, что минувшей ночью бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили 12 беспилотников. По одному сбили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять - в Днепровском.

Из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка.

В Слобожанской громаде разбиты две машины, задело и магазин.

Глава ОВА также сообщил, что с вечера россияне терроризировали Никопольский район.

"Пять раз применили ударные дроны различных типов, а еще дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Били по райцентру. В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших", - написал Лысак.

Он также обнародовал фото последствий обстрела Никопольского района.

 

Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрел Днепра 5 мая

Вечером в субботу, 4 мая, в восточных и южных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за пуска россиянами ударных беспилотников "Шахед".

Около 1 ночи в Днепре прогремели взрывы из-за работы сил ПВО по БПЛА.

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