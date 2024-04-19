Обстрел Днепра: количество погибших возросло

Обстрел Днепра

Напомним, что в ночь на 19 апреля российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область. Под ударом оказался и сам Днепр.

Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре. В результате чего среди пострадавших и жертв есть сотрудники УЗ.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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