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Обстрел Днепра: количество погибших возросло

Фото: спасатели обнаружили тело мужчины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спасатели обнаружили тело мужчины, который погиб от сегодняшнего российского удара в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Третий погибший в Днепре. Спасатели обнаружили тело мужчины, проживавшего на 5-м этаже, на уровне третьего", - сообщил Лысак.

По его словам, сегодняшняя атака на область оборвала уже 8 жизней. Двое жертв - дети.

Обстрел Днепра

Напомним, что в ночь на 19 апреля российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область. Под ударом оказался и сам Днепр.

Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре. В результате чего среди пострадавших и жертв есть сотрудники УЗ.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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