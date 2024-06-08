Обстрел дома в Полтавской области: пострадавшая умерла в больнице

8 июня в больнице скончалась женщина, которая пострадала во время обстрела частного дома в Полтавской области днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"К большому сожалению, женщина, которую вчера спасли из-под завалов, умерла", - констатировал он.

По словам главы ОВА, врачи до последней минуты боролись за ее жизнь.

Обстрелы Полтавской области

7 июня российские войска нанесли удар по частному дому в Полтавском районе. Из-под завалов частного дома достали женщину. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Отметим, захватчики не впервые обстреливают Полтавскую область. Например, оккупанты атаковали Полтавскую область и в начале апреля. Тогда РФ тоже ударила по жилому дому. Сообщалось о 10 пострадавших.