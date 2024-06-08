Обстріл будинку в Полтавській області: постраждала померла у лікарні

8 червня у лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу приватного будинку у Полтавській області днем ​​раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла", - констатував він.

За словами голови ОВА, лікарі до останньої хвилини боролися за її життя.

Обстріли Полтавської області

7 червня російські війська завдали удару по приватному будинку в Полтавському районі. З-під завалів приватного будинку дістали жінку. Її госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

Зазначимо, загарбники не вперше обстрілюють Полтавську область. Наприклад, окупанти атакували Полтавську область і на початку квітня. Тоді РФ теж ударила по житловому будинку. Повідомлялося про 10 постраждалих.