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Обстріл будинку в Полтавській області: постраждала померла у лікарні

Полтава, Субота 08 червня 2024 12:07
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Обстріл будинку в Полтавській області: постраждала померла у лікарні Фото: жінка, яка постраждала через обстріл будинку в Полтавській області 7 червня, померла (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

8 червня у лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу приватного будинку у Полтавській області днем ​​раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла", - констатував він.

За словами голови ОВА, лікарі до останньої хвилини боролися за її життя.

Обстріли Полтавської області

7 червня російські війська завдали удару по приватному будинку в Полтавському районі. З-під завалів приватного будинку дістали жінку. Її госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

Зазначимо, загарбники не вперше обстрілюють Полтавську область. Наприклад, окупанти атакували Полтавську область і на початку квітня. Тоді РФ теж ударила по житловому будинку. Повідомлялося про 10 постраждалих.

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Полтавська область
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