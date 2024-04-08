ua en ru
Пн, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Белополья: возросло количество раненых, поврежден городской совет

Понедельник 08 апреля 2024 22:17
UA EN RU
Обстрел Белополья: возросло количество раненых, поврежден городской совет Фото: Россия атаковала Белополье 8 апреля (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем понедельника, 8 апреля, нанесла авиаудара по центру города Белополье в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

По данным ведомства, в результате авиаудара погиб 1 человек, ранены 3 жителя общины. Ранее сообщалось о двух раненых, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

Кроме этого в результате удара разрушения получил городской совет Белополья, заведения торговли и были уничтожены автомобили.

Обстрел Белополье и Сум

Российские оккупанты сегодня ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура. Позже стало известно и о российской атаке по Белополью.

Позже в Сумской ОВА и Сумской областной прокуратуре сообщили о жертве и пятерых раненых в результате обстрела населенных пунктов.

Также на российский удар отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украине нужно больше возможностей, чтобы бить по России в ответ на обстрел центра Белополья в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Сумская область
NEWS
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
DAILY
Чеченский командир Муслим Мадиев: Если говорить с Россией, ее надо ставить на уровень ниже
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Чеченский командир Муслим Мадиев: Если говорить с Россией, ее надо ставить на уровень ниже