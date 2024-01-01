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Обстрел Белгорода 30 декабря: ликвидирован офицер следственного комитета РФ, - ГУР

Фото: во время обстрела Белгорода 30 декабря ликвидирован офицер следственного комитета РФ (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В результате удара 30 декабря по военным объектам оккупантов в Белгороде был ликвидирован офицер следственного комитета РФ Михаил Конопицин. Ранее он воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Бавовна" в Белгороде проредила ряды офицеров рашистских сил России", - говорится в сообщении.

Так, в результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам РФ ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицин.

Как отметили в ГУР, в ноябре 2023 года его отправили в Белгород работать в составе военного следственного отдела следственного комитета РФ.

До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Обстрел Белгорода 30 декабря

Утром субботы, 30 декабря, российские СМИ начали заявлять о якобы обстреле российского города Белгород. Сообщалось о повреждении более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде. По их данным, это общие меры, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей.

Тем временем в России заявили о более 100 раненых и 14 погибших в результате обстрела.

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