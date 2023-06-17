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Обстрел авто в Харьковской области. ОВА уточнила информацию о жертвах

Фото: в Харьковской области из-за обстрела авто погибли два человека (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за обстрела гражданского автомобиля оккупантами в Харьковской области погибли два человека. Они были волонтерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По данным Синегубова, российская армия ударила по автомобилю с ПТРК "Корнет". Произошло прямое попадание ракеты.

В момент обстрела в автомобиле находились два человека: 52-летний мужчина и 53-летняя женщина, они погибли.

Погибшие жили в поселке Золочев Харьковской области и были волонтерами.

Обстрел авто

Сегодня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне обстреляли гражданский автомобиль в селе Гурьев Казачок. По предварительным данным, в машине находились четыре человека.

Фото: в Харьковской области погибли два человека (t.me/synegubov)

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