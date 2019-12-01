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Обстріляним в Києві автомобілем користується депутат облради

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Під час обстрілу автомобіля здійснювали замах на депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва

У центрі Києва обстріляли автомобіль депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Про це повідомляє РБК-Україна.

Соболєв - економіст, кандидат економічних наук; підприємець; директор дочірнього підприємства "Нафтогазмережі" НАК "Нафтогаз України", заступник голови правління НАК. У 2015 став депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Нагадаємо, в центрі Києва на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в неділю, 1 грудня, невідомі відкрили вогонь по автомобілю Range Rover.

О 17:15 в Києві введено спеціальну поліцейську операцію для пошуку зловмисника, який стріляв у автомобіль Range Rover. Так, зловмисник пострілом з невідомої зброї поранив хлопчика, який перебував в салоні машини. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла в машині "швидкої" по дорозі в лікарню.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи, які спілкуються зі свідками і оглядають прилеглу до місця злочину територію, зокрема встановлюють наявність камер відеоспостереження.

Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочато за ст. 115 Кримінального кодексу України.

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