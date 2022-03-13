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Обстріляно собор, профучилище та десятки квартир: ситуація в Луганській області

Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 13 березня окупанти продовжують атакувати міста в Луганській області. Вороги обстріляли собор, будівлю профучилища та десятки кватир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"В Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній палають десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки", - написав Гайдай.

Він також повідомив, що через обстріли російської армії у Сєвєродонецьку сьогодні горіли десятки житлових квартир, будівля професійного училища, а з самого ранку окупанти обстріляли Христо-Різдвяний кафедральний собор

"У Рубіжному внаслідок обстрілу сталося загоряння гаражів, приватних будинків, перебито газопровід. У Попасній також зайнялися житлові будинки, гаражі та вагоноремонтний завод.Наразі тривають обстріли міста Золоте та села Тошківка", - додав Гайдай.

Наразі інформація про постраждалих громадян та руйнування уточнюється.

Фото: у Луганській області окупанти атакували собор, профучилище та десятки квартир (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, російські війська безперервно обстрілюють Луганську область. Кількість жертв серед мирного населення обліковується десятками.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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ЛуганськСєвєродонецькПопаснаяРубежноеВійна Росії проти України