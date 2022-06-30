Обстріли Сумської області: за день двоє загиблих, також є поранені
Підрозділи російської армії за день протягом дня обстрілювали громади Сумської області. В результаті ударів дві людини загинули, також близько десяти-поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.
Так, у Білопільській громаді близько десятої ранку зафіксована спроба обстрілу з ворожого безпілотника. Але він був збитий українськими захисниками. Увечері також сталася перестрілка з росіянами на кордоні, одна людина поранена.
По Краснопільській громаді противник бив з мінометів, і реактивної артилерії і САУ, всього зафіксовано близько ста прильотів. В результаті обстрілу одна людина загинула, троє – поранені.
По Великописарівській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь, також випустили десять ракет з вертольота з території РФ. В результаті пошкоджено будинок в одному з сіл - одна людина загинула, четверо – поранені. У Хотинській громаді за день зафіксовано 17 пострілів з міномета. На щастя, обійшлося без жертв.
Як повідомлялося, російські війська двічі обстріляли з артилерії Хотинську громаду в Сумській області 24 червня.
Нагадаємо, в ніч на 25 червня і вранці Україна піддалася масованим ракетним ударам. Росія вдарила по Житомирській, Чернігівській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій та Київській області. Докладно - у статті РБК-Україна.
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