Обстріли Слов'янська: є загиблі та поранені, горить центральний базар

У Слов'янську через обстріли палає центральний базар. Відомо про щонаймеше одного загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха.
"Результати обстрілу: горить центральний ринок. "Прильоти" по центру, Варшаві, Північному, Славкурорту. Попередньо - один загиблий та 7 поранених. Розмір збитків уточнюється". - написав мер.
Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по Слов'янську. Йшлося про масовий обстріл міста.
Генштаб повідомляв, що українські захисники відкинули ворога від долини на Слов'янському напрямку.