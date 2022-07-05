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Обстріли Слов'янська: є загиблі та поранені, горить центральний базар

Фото: Вадим Лях, мер Слов'янська (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Слов'янську через обстріли палає центральний базар. Відомо про щонаймеше одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха.

"Результати обстрілу: горить центральний ринок. "Прильоти" по центру, Варшаві, Північному, Славкурорту. Попередньо - один загиблий та 7 поранених. Розмір збитків уточнюється". - написав мер.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по Слов'янську. Йшлося про масовий обстріл міста.

Генштаб повідомляв, що українські захисники відкинули ворога від долини на Слов'янському напрямку.

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Слов'янськ