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Обстріли у Миколаївській області. За добу через дії окупантів постраждали троє осіб

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Миколаївська область, Субота 21 травня 2022 11:27
Обстріли у Миколаївській області. За добу через дії окупантів постраждали троє осіб Фото: за добу поранення отримали троє жителів Миколаївської області (t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Наталія Юрченко

В результаті дій російських окупантів за минулу добу поранення отримали троє жителів Миколаївської області. Постраждалих доставили у медичні заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву.

Зазначається, що серед постраждалих немає дітей. Станом на ранок 21 травня в лікарнях Миколаївської області знаходиться 141 житель, що отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів.

"Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", - додала Замазєєва.

Нагадаємо, за даними ЗСУ, окупанти обстрілюють Миколаївську область реактивними системами залпового вогню"Смерч".

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Миколаївська область Війна Росії проти України
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