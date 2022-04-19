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Обстріли в Миколаївській області: за добу 10 поранених, більшість - цивільні

Фото: через обстріли Миколаївської області поранені 10 людей (facebok com oleg banderas)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів за минулу добу отримали поранення 10 людей. З них більшість - цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 10 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Більшість постраждалих цивільні!" - написала вона.

За її словами, всі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на сьогодні, в миколаївських лікарнях знаходяться 295 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 19 квітня обстріляли Миколаїв з артилерії. Ворожі снаряди влучили в склад та житловий будинок, в результаті чого виникли пожежі.

Додамо, нещодавно окупанти знову обстріляли Миколаїв та Очаків. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки.

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Миколаївська областьВійна Росії проти України