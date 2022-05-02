Обстріли у Миколаївській області. За минулу добу поранення отримали 12 осіб

Російські військові продовжують обстрілювати Миколаївську область. За минулу добу поранення отримали 12 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву.
Серед постраждалих за минулу добу дітей немає. Усі поранені доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
Станом на ранок 2 травня у лікарнях Миколаївської області знаходяться 133 жителі, які отримали поранення через ворожі обстріли.
"Усім найшвидшого одужання! Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", - зазначила Замазєєва.
Нагадаємо, за даними Генштабу, російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку та обстріли у Миколаївській області.
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